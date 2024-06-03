«الأرصاد»: محافظات الصعيد الأكثر تأثرا بالموجة شديدة الحرارة اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، هي الأكثر تاثرا بموجة الطقس شديدة الحرارة، حيث تزيد ارتفاع درجات الحرارة العظمى على محافظات الجنوب بنحو 4 لـ6 درجات من القيم المسجلة على شمال البلاد ومحافظات شمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم في صعيد مصر

وأضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس في محافظات الصعيد وجنوب سيناءـ حيث تشهد موجة شديدة الحرارة، إذ تتراوح العظمي بين 39 إلى 45 درجة، كما يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار، وتنشط الرياح الساخنة، والتي تتزامن مع كتل صحراوية جنوبية وشرقية شديدة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد ما يلي:

الفيوم: الحرارة العظمى 39 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 39 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 40 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 45 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات جنوب الصعيد ما يلي:

قنا: العظمى 45 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 44 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 43 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل التالي:

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 40 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.

شلاتين: العظمى 41 الصغرى 28.