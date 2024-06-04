ماذا قال كريستيانو رونالدو عن انتقال كيليان مبابي لريال مدريد؟

دائمًا كان كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي المثل الأعلى لـ كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، فمنذ طفولة «مبابي» وهو يتمنى اللعب في الريال بجانب رونالدو الذي كان نجم الفريق لسنوات طويلة، وتحقق الحلم، وانضم إلى الفريق الملكي، لكن بدون رونالدو، الذي حرص على الاحتفال به على طريقته الخاصة.

احتفال مبابي بانضمامه إلى الريال

حرص كيليان مبابي على مشاركة صور من الطفولة خلال زيارته إلى النادي الملكي ريال مدريد، وهو يقف بجانب مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، وسط حالة من الفرحة والسعادة من متابعي نجمي الكرة، وكانا دائمًا مصدر سعادة لمشجعيهما.

ماذا قال كريستيانو على انضمام مبابي

«حان دوري الآن.. متحمس لمشاهدتك تضيء البيرنابيو.. هلا مدريد» هكذا دعم وشجع كريستيانو رونالدو انضمام «مبابي» إلى ريال مدريد، الذي عبر عن فرحته الكبيرة بهذا الانضمام قائلًا: «حلم تحقق.. سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد.. لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن».

جدير بالذكر، ان انضمام كيليان مبابي جاء بعد أيام من فوز نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، مما أضاف المزيد من جودة النجوم إلى خط هجوم الفريق.

كان نادي الريال أعلن توصله لاتفاق مع «مبابي» الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وشارك النادي بيانًا رسميًا أعلن فيه أيضًا انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة 5 مواسم.