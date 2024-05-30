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حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام بعد ظهوره داخل مسجد بالجزائر

كتب:

أنس سعد
06:04 م | الخميس 30 مايو 2024
مانويل سانطوس

مانويل سانطوس

مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل مسن يحمل الجنسية البرتغالية، داخل أحد المساجد بدولة الجزائر، يلتف حوله مجموعة من المواطنين، أثناء إعلانه الشهادة، مدعيًا أنه عم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصري السعودي.

الواقعة شهدتها قرية بوداواو التابعة لولاية بومرداس شمال الجزائر، واستضافت العائلة الجزائرية رجل برتغالي اسمه مانويل سانطوس، عمره 82 عاما، واتضح في المقطع المنتشر عبر منصات مواقع التواصل، وجود «مانويل» داخل المسجد بعد إعلان دخوله الإسلام.

هل توجد صلة قرابة بين الرجل ورونالدو؟

المفاجأة التي أذهلت الجميع، هو ادعاء «مانويل» صلة القرابة مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحرص الكثيرون في الجزائر على التقاط الصور التذكارية معه، بعد حديثه عن مهاجم نادي النصر السعودي.

ادعاء البعض أن الرجل مريض نفسيا

البعض كذَّب حديث الرجل البرتغالي، لأن اسم «رونالدو» منتشر في عدة دول مثل البرتغال والبرازيل، وآخرون ادعوا أن الرجل مريض نفسيا.

ويذكر أن المقطع انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها نجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

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