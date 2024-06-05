طقس محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر اليوم.. العظمى تصل إلى 45 درجة

ما زالت محافظات جنوب الصعيد وسيناء، تعاني من ارتفاع متواصل في درجات الحرارة العظمى، إذ تتراوح القيم العظمى بين 39 و45 درجة، وفقًا للتقرير الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد محافظات الصعيد بدءًا من شمال الصعيد حتى جنوب البلاد ومحافظتا جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر، موجة ساخنة وشديدة الحرارة على مدار ساعات النهار، خاصة مع وجود طقس مشمس طوال اليوم، وذلك بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع هبوب رياح ساخنة من المناطق الصحراوية الجنوبية والغربية.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

وعن درجات الحرارة اليوم، على محافظات شمال ووسط الصعيد جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 39 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 39 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 40 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 41 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 44 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 45 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 42 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 40 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 39 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 38 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.

شلاتين: العظمى 41 الصغرى 28.