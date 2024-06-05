كيف تعرف اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى؟.. 5 نصائح من «القومي للتغذية» قبل الشراء

في ظل إقبال المواطنين هذه الأيام على شراء لحوم العيد، سواء الطازجة أو المجمدة، تمهيدا لحفظها وطهيها خلال أيام عيد الأضحى، وجه المعهد القومي للتغذية عدد من النصائح المهمة للموطنين قبل عملية الشراء.

تحذيرات من «القومي للتغذية» عند شراء لحوم العيد

ووجه المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، مجموعة من التحذيرات يجب تجنبها عند شراء اللحوم، حتى لا تقع ضحية شراء لحوم فاسدة وتتثمل في التالي:

- اللحوم الطازجة ملمسها قوي وجاف، وإذا كان ملسها طري فهي فاسدة.

- إذا كان ملمس اللحوم لزج وغير متماسك فهي فاسدة.

- إذا كانت بها رائحة غير طبيعية فهي فاسدة.

- اللحوم المجمدة الذي يميل لونها إلى البنى أو البنفسجي فيفضل الابتعاد عنها.

- احرص أن يكون لون اللحوم وردي فاتح.

نصائح القومي للتغذية عند تناول لحوم العيد

- ابتعد عن شي اللحوم على الفحم مباشرة، لأنها تعمل أكسدة تسبب مرض السرطان.

- يفضل شي اللحوم في الفرن لأنها الأفضل صحيا.

- التقليل من تناول اللحوم الحمراء، لأنها تسبب النقرس أو أختلال دهون الجسم.

- قبل تناول اللحوم الحمراء، يجب التخلص من الدهون البيضاء المرئية قبل طهيها.

- تجنب طرق الطهي للحوم الحمراء، عالية الدهون مثل القلي و التحمير.

- يفضل صحيا طهي اللحوم عن طريق السلق أو الطهى في الفرن.