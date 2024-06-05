قبل عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-6-2024 بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-6-2024 حالة من الاستقرار، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرحت به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-6-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 لـ450 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 لـ 500 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 لـ390 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 لـ450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 لـ460 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.