«الزراعة»: زيادة المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع اللحوم والسلع الأساسية

قالت منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، بجانب السلع الأساسية من الزيت والأرز ومنتجات الألبان، لافتا إلى أن المنافذ تعمل على توفير كل احتياجات المواطن الغذائية من مكان واحد وبجودة عالية وبأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأوضحت المشرف على منافذ وزارة الزراعة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، في حلقة برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، «هناك حد أقصى لشراء اللحوم وهو 15 كيلو للمواطن للحد من الاتجار، وأسعار اللحوم 250 جنيها للكيلو الكندوز، والضأن بـ270 جنيها».

وأضافت أن الخضروات كلها من خير مزارعنا لأهلينا، حيث يباع بجودة عالية وسعر مخفض، ونضخ كميات كبيرة للمنافذ المتحركة لتصل إلى جميع المواطنين لتلبية الإقبال الكبير من المواطنين.

توسيع منافذ البيع المتنقلة والثابتة

كما أكدت أن الوزارة تعمل على توسيع منافذ البيع المتنقلة والثابتة، لتصل إلى المواطنين على مستوى الجمهورية لمواجهة الغلاء، بحيث يتسبب هذا في انخفاض الأسعار.