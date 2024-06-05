بدء التسجيل في ماراثون جامعة بنها للابتكارات والذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ، تنظيم ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، في إطار سـعي جامعة بنهـا لتشجيع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، على أن تقام الفعاليات خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

الاستراتيجية القومية للعلـوم

ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024

وأشار الدكتور أيمن سمير، المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها، في بيان، إلى أن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية، وهي:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

- استخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

- الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

وأضاف «سمير» أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات المارثون حتى شهر يونيو الجاري على الرابط ، أو مسح QR Code.