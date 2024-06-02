رئيس جامعة بنها: تنظيم معرض لتسويق مشروعات تخرج طلاب الفنون التطبيقية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، جولة موسعة لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التربية، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.

رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة مروة راغب عميدة كلية التمريض، والدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء الكليات.

انتظام سير الامتحانات

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه على اللجان وانتظام سير الامتحانات. وشدد رئيس الجامعة على أهمية توافر الاطقم الطبية داخل العيادات أثناء فتره الامتحانات.

انتظام أعمال امتحانات

كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مؤكداً توفير كافة الإمكانيات من أجل انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الجامعة على بعض من مشاريع الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وأشاد بها، موجها عميد الكلية بعمل معرض لعرض مشاريع الطلاب وتسويقها للجمهور الخارجي من خلال عمل وحدة خاصة بالكلية لتسويق هذه المشاريع.