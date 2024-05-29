رئيس جامعة بنها: تعميم إنشاء مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب لسوق العمل

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

وخلال الجلسة أشاد رئيس الجامعة بالتوجيهات الرئاسية لتعميم إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال اطلاق العديد من البرامج التدريبية الهامة التي تساهم في تنمية من مهاراتهم العملية.

ورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب

وأكد «الجيزاوي»، على ما يقوم مركز التطوير المهني والذى تم افتتاحه بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها من تنظيم دورات وفعاليات، وورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم عند تخرجهم، مشيرا إلى موافقة مجلس الجامعة على عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية، مؤكدا حرص الجامعة على بناء شراكات قوية مع الجامعات المرموقة عالميًا.

كما استعرض أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت خلال الشهر الجاري وتستمر حتى يونيو المقبل، مؤكدا علي أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة للرد علي أي استفسارات، كما شدد على تواجد جميع الأطقم الطبية داخل العيادات بالكليات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.