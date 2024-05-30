رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التجارة والعلوم بالعبور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التجارة والعلوم، بمقر الجامعة بالعبور، وذلك برفقة الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي.

استطلاع آراء الطلاب

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات .

الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجولة، أن جامعة بنها أعددت كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير أجواء مناسبة وآمنة للطلاب.

وشدد رئيس جامعة بنها على المتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات.

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال جولته، على الالتزام بالتعليمات وضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حُسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة حرص الجيزاوي على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.