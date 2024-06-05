طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت.. اعرف سر القرمشة

الطعمية هي واحدة من أشهر وألذّ الأكلات الشعبية في مصر، والتي تُقدم عادةً على مائدة الإفطار مع الطحينة والسلطة الخضراء والخبز، وتتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بالبروتين والألياف والمعادن، ما يجعلها وجبة مثالية لبدء يومك بنشاط وحيوية، وعادة ما يبحث البعض عن طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت بدلًا من شرائها جاهزة.

طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت

وتوضح الشيف ساندرا مكاري طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت، من خلال استخدام بعض المكونات الموجودة في مطبخك واتباع الخطوات الآتية:

مقادير العجينة:

- 1/2 كيلو فول مدشوش ومنقوع.

- 2 كوب شبت.

- كزبرة.

- كُرّات.

- بقدونس.

- بصل.

- 2 ملعقة ثوم كبير مفروم.

- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملح وفلفل.

- ماء للعجن.

- ملعقة كبيرة باكينج باودر.

- للوجه: سمسم وكزبرة حبوب.

للحشوة:

- شرائح بصل رفيعة.

- فلفل حار أحمر مفروم.

- فلفل حار أخضر مفروم.

- ملح وفلفل.

- بابريكا.

- بخاخة زيت زيتون.

طريقة تحضير عجينة الطعمية

- في الكبة يخلط فول مدشوش وخضرة وبصل وثوم وكزبرة ناشفة وثوم وكمون وبيكنج بودر وماء للعجن.

- يشوح البصل في زيت زيتون على النار ثم يضاف فلفل حار أحمر وأخضر وتتبل بملح وفلفل وبابريكا.

- تشكل عجينة الطعمية على شكل أقراص وعلى الوجه حبوب كزبرة وسمسم، وأخرى أقراص محشية بحشوة البصل والفلفل الحار.

- ترص في صينية وترش بسبراي زيت زيتون.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج وتحمص لتصبح مقرمشة.

سر قرمشة الطعمية البيتي

أما عن سر قرمشة الطعمية البيتي، تقول الشيف نجلاء الشرشابي إن السر يعود إلى وضع ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض أو نصف رغيف من العيش المبلل مع مكونات العجينة، ويخلط الدقيق أو العيش المبلل بعد تصفيته على عجينة الطعمية جيدًا حتى تتجانس ثم يشكل خليط الطعمية أقراص وتقلى في الزيت الدافئ.

وللحصول على طعمية بيتي مقرمشة يُفضل إضافة بيضة ونصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر على عجينة الطعمية حتى تتماسك وتصبح سهلة التشكيل، وتصبح هشّة ومقرمشة أكثر دون أن تجف أو تبقى مكتومة.