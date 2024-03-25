سر إضافة نصف ملعقة من السكر إلى الطعمية.. «مش هتتخيلي النتيجة»

الطعمية من الأكلات الأساسية على مائدة السحور في رمضان، وتحب ربات البيوت إعدادها في المنزل بالكامل، لضمان كونها صحية، وما لا تعرفه السيدات أن إضافة السكر إلى العجينة، يزيد من قوامها الهش ويضيف لها طعمًا لذيذًا للحصول على الطعم المميز.

طريقة عمل الطعمية

ونصحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بضرورة إضافة نصف ملعقة من السكر لعجينة الطعمية، لإضافة مذاق مميز يجعلها مثل التي تباع في المطاعم، وأكدت أن إضافة السكر ضروري لتسريع عملية التسوية.

مقادير طريقة عمل الطعمية:

كوب من الفول.

نصف كوب من الشبت.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الكزبرة.

بصلة كبيرة الحجم.

3 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة سكر.

زيت للقلي.

خطوات طريقة عمل الطعمية

نصفي الفول جيدًا من ماء النقع.

اخفقي الفول باستخدام الكبة.

ضعي الخليط في وعاء عميق.

قطعي الشبت والكرات والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم إلى شرائح.

اضربيهم في الكبة الكهربائية.

ضيفي المزيج السابق إلى خليط الفول المدشوش.

افرميها داخل الكبة وضعي الملح والكمون والبيض.

ضيفي السكر والبيكنج صودا على باقي المكونات.

قلبي جيدًا وشكلي قرص الطعمية.

اقلي الطعمية في الزيت.

ومن الممكن إدخال بعض النكهات على وجبة الفلافل، كأن تغطيها بالسمسم.

طريقة عمل الطعمية

المقادير:

كوب فول مدشوش.

بصلتان.

ثلاثة فص ثوم.

نصف كوب شبت

نصف كوب بقدونس

نصف كوب كزبرة.

بيضتان.

ملح وكمون.

كزبرة جافة

بطاطس مبشورة

سمسم محمص

زيت للقلي.

نصف ملعقة سكر.

طريقة عمل الطعمية: