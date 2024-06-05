رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس
كتب:
مصطفى عنز
11:24 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر
انتشرت الفرحة في محافظة الأقصر بعد الإعلان عن ظهور نتجية الشهادة الإعدادية 2024، منذ قليل بعد اعتمادها من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بنسبة نجاح بلغت 80%، وجاءت النسبة مرضية لعدد كبير من الطلاب في الشهادة الإعدادية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر
وأعلنت المديريات التعليمية في محافظة الأقصر عن الرابط الإلكتروني المخصص لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، عبر بوابة مدير التربية والتعليم وسيتم إتاحتها ورقياً أمام الطلاب داخل المدارس.
وأكد محافظ الأقصر، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، أن المديرية حرصت علي خروج النتيجة مرضية لكافة الطلاب، مشيرا إلي ضرورة زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر في المدارس لتنشئة أجيال في المستقبل قادرة على تحمل المسئوليات.