رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس

انتشرت الفرحة في محافظة الأقصر بعد الإعلان عن ظهور نتجية الشهادة الإعدادية 2024، منذ قليل بعد اعتمادها من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بنسبة نجاح بلغت 80%، وجاءت النسبة مرضية لعدد كبير من الطلاب في الشهادة الإعدادية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر

وأعلنت المديريات التعليمية في محافظة الأقصر عن الرابط الإلكتروني المخصص لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، عبر بوابة مدير التربية والتعليم وسيتم إتاحتها ورقياً أمام الطلاب داخل المدارس.

وأكد محافظ الأقصر، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، أن المديرية حرصت علي خروج النتيجة مرضية لكافة الطلاب، مشيرا إلي ضرورة زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر في المدارس لتنشئة أجيال في المستقبل قادرة على تحمل المسئوليات.