موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية أصبح محل اهتمام كبير لدى طلاب الأزهر وأولياء أمورهم، خاصةً في نهاية الأسبوع الجاري الذي كان مقررا لإعلان النتيجة رسميا، وبالتزامن مع الإعلان عن الشهادة الإعدادية للتعليم العام، وينتظر طلاب الأزهر حاليا إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية للترم الثاني بعدما جرى الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وأوضح مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك توجيهات من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بسرعة الانتهاء من رصد وتصحيح وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية في أسرع وقت مع المراجعة الجيدة والمتأنية لنتائج الطلاب حرصا على حصولهم على حقوقهم كاملة، محذرا من دفع أي مبالغ مالية لأي شخص مقابل معرفة النتيجة قبل إعلانها واعتمادها رسميا.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

وأشار المصدر في تصريح لـ الوطن إلى أنه بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية يتم فتح باب التظلمات على النتيجة سواء من خلال الحضور إلى قطاع المعاهد أو للمعهد الأزهري نفسه، أو عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، على أن تعلن التفاصيل والخطوات وقت فتح باب التظلم، وذلك لمراجعة النتائج في حالة شك الطالب في الدرجات التي حصل عليها في امتحاناته بالشهادة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

يمكن لطلاب الأزهر الشريف الحصول على خدمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع المحافظات في نفس الوقت، بعد اعتمادها من قبل شيخ الأزهر، وللاستعلام عن النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

اختر رابط نتائج الشهادات الإعدادية بعد إعلانها مباشرة.

أدخل بيانات المرحلة والمحافظة، واكتب رقم جلوس أو اسم الطالب.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الامتحانات أمامك.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وحدد الأزهر الشريف المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2024 بنحو 490 درجة، على أن يكون مجموع كل ترم 245 درجة، وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 والمجموع الكلي كالتالي:

- أصول الدين 100 درجة.

- اللغة العربية 100 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الفقه 50 درجة.

- القرآن الكريم 40 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الثقافة الإسلامية 20 درجة