بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر، وذلك بعدما اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم النتيجة بنسبة نجاح بلغت نحو 77.4% للتعليم العام، و80.7% للتعليم المهني، و78% للصم وضعاف السمع، و100% للمكفوفين وضعاف البصر، و100% تلمذة صناعية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر2024، فضلًا عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

وكشفت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، إذ يمكن للطلاب والطالبات معرفة درجاتهم الآن بسهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من خلال الضغط «هنا».

كتابة رقم الجلوس.

الانتظار حتى تظهر النتيجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024 نحو 17 طالبًا وطالبة حصدوا الدرجات النهائية، إذ حصلوا جميعهم على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وأوضح هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، موضحًا إنّه جري ترتيبهم طبقًا للسن من الأصغر للأكبر، وفي حالة تساوي السن يتم الترتيب أبجديًا، هم: