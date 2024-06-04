بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024
كتب:
أسماء أبو السعود
08:47 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر، وذلك بعدما اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم النتيجة بنسبة نجاح بلغت نحو 77.4% للتعليم العام، و80.7% للتعليم المهني، و78% للصم وضعاف السمع، و100% للمكفوفين وضعاف البصر، و100% تلمذة صناعية.
وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر2024، فضلًا عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
وكشفت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، إذ يمكن للطلاب والطالبات معرفة درجاتهم الآن بسهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:
الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من خلال الضغط «هنا».
كتابة رقم الجلوس.
الانتظار حتى تظهر النتيجة.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024 نحو 17 طالبًا وطالبة حصدوا الدرجات النهائية، إذ حصلوا جميعهم على المركز الأول على مستوى المحافظة.
وأوضح هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024، موضحًا إنّه جري ترتيبهم طبقًا للسن من الأصغر للأكبر، وفي حالة تساوي السن يتم الترتيب أبجديًا، هم:
- رنا محمد عبد السلام محمد إبراهيم، مدرسة فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات الغردقة، الأول 280 درجة.
- إبرام هاني موریس ملقي، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- محمد أيمن محمد عبد الرحمن، مدرسة فصول آل برهان إعدادي، مرسى علم، الأول مكرر 280 درجة.
- يمنى أحمد حسن عبد الله، مدرسة الشهيد وليد الجعفري الإعدادية المشتركة الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- حبيبة محمد عبد اللطيف محمد، مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي الغردقة، الأول مكرر280 درجة.
- سلمى إكرامي عبد العظيم الدسوقي السيد أبو حسن، مدرسة الشهيد وليد الجعفري الإعدادية المشتركة الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- ياسين محمود ياسين عبادي، مدرسة الشهيد وليد الجعفري الإعدادية المشتركة، الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- مويسيس شوقى منير شوقي، مدرسة فصول الجونة الخاصة لغات الإعدادية، الغردقة، الأول مكرر280 درجة.
- شهد أمير سيف الدين سالم، مدرسة الميناء الإعدادية المشتركة، الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- محمد إكرامي حساني عبد الخالق، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة، الغردقة، الأول مكرر280 درجة.
- إيمان خالد أحمد على محمد، مدرسة الدكتور حامد جوهر الإعدادية بنات، الغردقة الأول مكرر280 درجة.
- انطولي يعقوب إبراهيم جرجس، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنون، الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- ماريا باسم كرم مرقص، مدرسة الفصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات إعدادي الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- ريم أحمد عبيد محمد، مدرسة صلاح ياسين الرسمية لغات إعدادي، رأس غارب، الأول مكرر 280 درجة.
- ملك طارق الحسيني الحسيني، مدرسة فصول الجوهرة الرسمية المتميزة لغات الإعدادية، الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.
- سما محمد أحمد حسين، مدرسة فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات إعدادي، الغردقة، الأول مكرر280 درجة.
- فريدة إبراهيم إسماعيل عبد الرؤوف عرفات، فصول محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات الغردقة، الأول مكرر 280 درجة.