«أورمان المنوفية»: صك الأضحية يبدأ من 540 جنيها وقسط الباقي على 12 شهرا

أطلقت جمعية الأورمان بالمنوفية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين؛ لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع المنوفية خلال عيد الأضحى.

وأكدت «تضامن المنوفية»، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية.

أنواع صكوك الأضاحي

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي صك مستورد صغير بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريا لمدة 12 شهرا، وصك مستورد كبير بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 630 جنيها لمدة 12 شهرا، و«صك بلدي»، بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة، ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهرا.

موقف الشرع من تقسيط صك الأضحية

وعن موقف الشرع الحكيم من فكرة شراء صك الأضحية بالتقسيط، أوضح «شعبان»، أن دار الإفتاء أصدرت فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى، ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدار قطني في سننه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

وأشار إلى أن صك الأضحية مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وأطلقته الجمعية ضمن أنشطتها المُوسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.

ولفت «شعبان»، إلى أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل مُتكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز محافظة المنوفية بالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.