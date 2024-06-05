محافظ المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ21 ألف سيدة ضمن «حقك تنظمي»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لنحو 21 ألفا و144 سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية «حقك تنظمي»، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة قدمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للوصول بخدماتها المجانية لكافة الفئات وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا بمراكز (العدوة - بني مزار - سمالوط - ملوى - ديرمواس)، إذ جرى تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا.

تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي

وأكدت الدكتورة وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة أسفرت عن تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ19 ألفا و645 منتفعة، كما جرى تقديم خدمات طبية أخرى شملت إجراء كشف نساء لـ395 سيدة وعمل سونار لـ52 سيدة، ومتابعة حمل لـ44 سيدة، فيما جرى تقديم المشورة الطبية لـ 15767 سيدة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.