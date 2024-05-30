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«تعليم المنوفية» تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

كتب:

عصام علم الدين
03:31 م | الخميس 30 مايو 2024
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم

محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم

قال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن آخر موعد لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، سيكون نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يتابع أعمال تصحيح المواد على مدار الساعة، مع مراعاة التحري والدقة العالية أثناء تصحيح أوراق الإجابة.

موعد انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية بالمنوفية 

وأضاف «الفولي» في تصريح لـ«الوطن»، أن آخر موعد لتصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي سيكون السبت المقبل، وبعد ذلك تبدأ أعمال المراجعة النهائية، ورصد الدرجات في الكنترول بطريقة دقيقة وعادلة، ثم اعتماد النتيجة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإعلانها رسميا ونشرها على الموقع الرسمي للمديرية.

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