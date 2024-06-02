ميناء دمياط يستقبل 64 ألف طن بضائع متنوعة.. بينها قمح وذرة

استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 36 سفينة.

وأوضحت هيئة الميناء في بيان عنها، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 40 ألفا و961 طنا تشمل 826 طن ملح معبأ و3780 طن مولاس و600 طن بودرة جبس و4200 طن علف بنجر و450 طن أسمنت معبأ و12 ألفا و547 طن كلينكر و18 ألفا و558 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و543 طن تشمل 19 ألفا و628 طن قمح و17 ألفا و500 طن ذرة و9228 طن حديد و659 طن خشب زان و17 ألفا و48 طن خردة و480 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1907 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1234 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 18 ألفا و888 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 187 ألفا و114 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1180 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4946 حركة.