ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة محملة ببضائع متنوعة

أكدت هيئة ميناء دمياط، استقبال 11 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي القطع الموجودة بالميناء 39 سفينة، بينها السفينة (OCEAN S) و التي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 169 مترًا، وعرضها 26 مترًا قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة (THALASSINI)، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 230 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

توافر السلع الاستراتيجية

وأضافت هيئة ميناء دمياط: جرى استقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39949 طنًا، تشمل: 5707 طن يوريا و1773 طن ملح معبأ و1500 طن مولاس و428 طن بودرة جبس و2300 طن علف بنجر و1250 طن أسمنت معبأ و14152 طن كلينكر و12839 طن بضائع متنوعة.

تفاصيل حركة البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57533 طنًا، تشمل: 23893 طن قمح و17299 طن ذرة و 5129 طن حديد و2400 طن فول صويا و8100 طن خردة، و712 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1110 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة.