«القاهرة الإخبارية»: استراتيجية «الاحتلال الإسرائيلي» تدمر كل ما يصلح للحياة في غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: «استراتيجية الاحتلال الوحشية تُدمر كل ما يصلح للحياة لإجبار سكان مخيم نور شمس على الخروج»، جاء خلاله أن تدمير إسرائيل لكل ما يصلح الحياة، هو اسراتيجية وحشية ينتهجها الاحتلال بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لتضييق الخناق على سكانها، حتى يدفعوهم إلى الخروج منها بكل الممارسات اللاإنسانية في ظل إصرار الفلسطينيين على التمسك بأراضيهم.

خراب ودمار في غزة

وذكر التقرير أن الخراب والدمار يحل على الأهالي في غزة وفي الضفة الغربية، وعلى مناطق عدة في فلسطين، فهناك مخيم نور الشمس الذي يصب عليه الاحتلال غضبه عبر انتقامه، وقصفه وتدميره لمرات متتالية.

وذكر: «المؤسسات الطبية والإنسانية وغيرها في مخيم نور الشمس، الذي يحتضن آلاف اللاجئين، لم تسلم من رصاصات الاحتلال الغادرة، إذ يواجه الأهالي أحلك لحظات حياتهم بعد يقينهم بعدم قدرتههم على الفرار من ويلات الاحتلال الإسرائيلية التي لا تستثني أحد».