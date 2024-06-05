الفنانة كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم مهرجان «EnergaCamerimage» للتصوير

أعلن مهرجان «EnergaCamerimage» الدولي للتصوير السينمائي، اختيار النجمة كيت بلانشيت رئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في الدورة الثانية والثلاثين، التي تقام في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر المقبل في مدينة تورون ببولندا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وعبرت كيت بلانشيت عن سعادتها باختيارها لرئاسة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، قائلة: «التواجد في مهرجان EnergaCamerimage هو بمثابة حلم كبير يتحقق، لقد حظيت بامتياز إبداعي عميق للعمل مع بعض من أعظم المصورين السينمائيين الذين غيروا إلى الأبد الطريقة التي أعمل بها والطريقة التي أنظر بها إلى العالم».

مدير المهرجان: سعيد بموافقة كيت على ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

ومن جانبه، وقال مدير المهرجان ماريك سيدوفيتش: «كيت فنانة متميزة تتحدى كل التعريفات»، متابعا: «إنها تلهم الكثير من الناس حول العالم، بما في ذلك أعظم الفنانين المعاصرين. إنها حساسة لمشاكل الآخرين ومستعدة للمساعدة. سيكون وصولها واجتماعها بضيوف المهرجان بلا شك مبدعًا للغاية. أنا فخور وسعيد لأنها قبلت الدعوة ووافقت على أن تصبح رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية».

العديد من الأفلام التي شاركت فيها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين شاركت في مهرجان Camerimage على مر السنين، حصلت على أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن دورها في دور الملكة إليزابيث الأولى في فيلم «Elizabeth»، والذي حصل المخرج ريمي أديفاراسين عليه على جائزة الضفدع الذهبي من المهرجان في عام 1999.

في عام 2008، حصلت على ترشيحين لجوائز الأوسكار، لأفضل ممثلة عن فيلم «Elizabeth: The Golden Age» وأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم «I'm Not There»، والذي حصل على عنه المصور إدوارد لاشمان على جائزة الضفدع البرونزي، وفي الآونة الأخيرة، تم ترشيحها لجائزة الأوسكار عن أدائها في فيلمي «Carol» و«Tár»، وكلاهما حصل على جائزة الضفدع الذهبي للمصورين السينمائيين إدوارد لاشمان وفلوريان هوفمايستر على التوالي.