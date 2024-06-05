تخصيص 193 مسجدا و9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى في البحر الأحمر

استعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر لعيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 193 مسجدًا و9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وتعيين إمام أساسي وآخر احتياطي بكل مسجد تحت إشراف هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

193 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

وكشف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في بيان، تخصيص 193 مسجدًا و9 ساحات موزعة بمعدل 106 مساجد في الغردقة، و18 مسجدًا في رأس غارب، و17 مسجدًا في سفاجا، و18 مسجدًا في القصير، و9 مساجد في مرسى علم، و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، وساحتين بغارب، وساحة بسفاجا، و3 بالقصير، وساحة بحلايب وساحة بشلاتين، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حملات تطهير المساجد

وأشار «السباعي» إلى بدء حملات تطهير المساجد بالمدن واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.