حملات توعية لترشيد استخدام المياه في محلات الجزارة تزامنا مع عيد الأضحى

تُكثف شركة مياه القاهرة الكبرى جهودها لرفع الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصةً مع ازدياد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوعية أصحاب محلات الجزارة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

حملات توعوية شاملة

تنظم الشركة حملات توعوية مكثفة تجوب شوارع القاهرة وأسواقها ومنازلها، تهدف إلى تثقيف المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وشرح الطرق المثلى للتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وحث الجزارين على اتباع الممارسات الصحيحة في غسل الأضاحي.

توزيع ملصقات توعية

ويتمّ توزيع ملصقات توعية على المواطنين تتضمن نصائح حول غلق صنبور المياه عند غسل الأطباق أو تنظيف الأسنان، واستخدام الدش بدلاً من حمامات البانيو، وإصلاح أي تسريبات في المنازل، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

خط ساخن لتلقي البلاغات

توفر الشركة خطًا ساخنًا (125) لتلقي بلاغات المواطنين عن أي إهدار للمياه أو مشاكل في شبكات الصرف الصحي.

بدوره، أكّد علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى أهمية التعاون بين الشركة والمواطنين لترشيد استهلاك المياه، خاصةً خلال فترات الذروة مثل عيد الأضحى.