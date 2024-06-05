كاتب صحفي: حراك دولي غير مسبوق لدعم القضية الفلسطينية

قال محمد حسن عامر، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، ونشهد حالة من الحراك الدولي غير المسبوق الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ كثير من الدول رأت حجم الجرائم التي تُرتكب بشكل يومي تجاه الفلسطينيين، ومدى التعنت والإصرار من حكومة نتنياهو على عدوانها، مؤكدا أنّ مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو نوع من الدعم الكبير سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، كما أنها خطوة مهمة فيما يتعلق بمستقبل حل الدولتين.

وتابع: «أعتراف الدول الغربية بفلسطين، رغم الاعتراضات الإسرائيلية والتحفظات الأمريكية، هي تأكيد ومؤشر أن المجتمع الدولي بمختلف أعضاءه، لديهم قناعة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لما يجري في فلسطين».

وذكر أنّ مصر دائمًا تؤكد على مسألة حل الدوليتن باعتباره الحل النموذجي لهذا الصراع، مواصلا: «كل الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة، كل الشكر لها وهي خطوات مهمة تُشكل وتُقوي الأرض التي يقف عليها الشعب الفلسطيني».