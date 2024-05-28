3 فئات ممنوعة من الإفراط في تناول الفراولة.. تسبب أضرارا صحية جسيمة

الفراولة من الفواكه الصيفية التي يحبها كثيرون، ويزداد الإقبال عليها مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن ما لا يعرفه البعض أنها قد تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض حال تناولها بكميات كبيرة، خاصةً مرضى اضطراب الجهاز الهضمي والحساسية، وهناك فئات ممنوعة من تناول الفراولة، لأنها تسبب لهم أضرارًا صحية، وخلال هذا التقرير نوضح هذه الفئات، والكمية المسموح بها والآثار الجانبية في حال الإفراط في تناولها.

فئات ممنوعة من تناول الفراولة

تناول الفراولة بأي شكل من الأشكال سواء عصائر أو طازجة يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية عديدة لبعض الفئات، وأظهرت دراسة بريطانية نُشرت في الموقع الطبى الأمريكي «LiveStrong»، أن الفراولة لها أضرار كثيرة وتؤثر بصورة كبيرة على الجسم، وهذه الفئات ممنوعة من تناولها:

الذين أجروا عمليات جراحية لأنها تسبب تخثر في الدم.

مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي.

مرضى الحساسية الجلدية المفرطة.

وأضحت الدراسة أن تناول هذه الفئات للفراولة يعرضها للإصابة بمشكلات صحية عديدة، لأنها تسبب اضطرابات في المعدة وحساسية لبعض الأشخاص.

الآثار الجانبية لتناول الفراولة

وأوضح الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناول الفراولة، وهي:

آلام الحلق والمعدة.

مشكلات متفاقمة في الجهاز الهضمي.

تحفيز الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية.

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تؤثر على الجسم.

تسبب ظهور رد فعل تحسسي.

تسبب مشكلات في تخثر الدم لمن خضعوا لعمليات جراحية.

تسبب حكة في الجلد.

الكمية المسموح تناولها من الفراولة

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الحساسية والجهاز الهضمي عليهم تناول من ثمرتين إلى ثلاثة من الفراولة، والأشخاص المصابين بهذه الأمراض عليهم تناول ثمرة واحدة بحجم متوسط مع مراعاة الإكثار من شرب الماء، وتناول العصير يكون بمقدار نصف كوب فقط، وفقًا لما أكده «ناجي»، خلال حديثه لـ«الوطن».

الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول الفراولة

وبحسب موقع «medical of india»، المتخصص في الشئون الطبية، هناك مجموعة من الاحتياطات يجب اتباعها قبل تناول الفراولة، وهي: