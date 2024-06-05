«القاهرة الإخبارية»: روسيا تواصل تنظيم مؤتمرات دولية رغم محاولات الغرب لعزلها

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من سان بطرسبورج، إنه على الرغم من مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتصريحات الغربية لإعطاء الجانب الأوكراني السماح لضرب العمق الروسي، من خلال المشروع الأمريكي، الذي يهدف إلى عزل روسيا عن باقي دول العالم، إلا أن روسيا ما زالت تجري منتديات على أراضيها وتستقبل عددا كبيرا من الدول.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي يشارك به أكثر من 137 دولة، بالإضافة إلى عدة شركات غربية تحت أسماء أخرى، أي أن هذه الشركات تريج الالتفاف على العقوبات التي فرضت على روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن هدف المنتدى اقتصادي في الدرجة الأولى وكذلك سياسي.

وأكد أن الصراع الدائر بين روسيا والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، ليس فقط عسكريا وإنما هو صراع اقتصادي وسياسي.