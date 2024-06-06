تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم الخميس 6-6-2024

سجلت أسعار الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و300 جنيه للطن في المصنع اليوم الخميس 6- 6-2024، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و200 جنيه للمستهلك مقارنة أسعار أمس.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 6-6-2024، بقيمة 200 جنيه للطن؛ نحو 41 ألفًا و600 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و600 جنيه للطن من المُستهلك.

وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و550 جنيه للطن للمستهلك.

سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و650 جنيها للطن للمستهلك.