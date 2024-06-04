انخفاض سعر طن الحديد اليوم في الأسواق.. كم يسجل الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في مختلف الأسواق، حالة من الانخفاض وتحديداً في أبرز الشركات المصانع، حيث تُعد مواد البناء أحد السلع التي يتابع أسعار بشكل يومي عدد كبير من المواطنين والتجار من أجل التعرف على مستجدات أسعاره التي تتغير يومياً.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» عبر تلك السطور، سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث موضح من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 39250 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 467 جنيهًا في الطن الواحد.

سعر حديد عز

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 41462 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 518 جنيهًا في الطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية سعر الحديد اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي، وجاءت متوسط أسعار الطن كالتالي:

- سعر الحديد الخام: 117 دولاراً.

- سعر البليت: 498 دولاراً.

- سعر حديد التسليح: 523 دولاراً.