أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد 2-6-2024.. انخفضت 1703 جنيهات

انخفضت أسعار الحديد اليوم الأحد 2-6-2024 في المصانع والمخازن مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ طن الحديد الاستثماري اليوم 38 ألفًا و750 جنيهًا، بتراجع 1703 جنيهات للطن، وفق بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، كما يلي.

- سجلت أسعار حديد عز نحو 41 ألفًا و14 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد السويس للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- كما سجلت أسعار حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- حددت شركة حديد المراكبي أسعار الحديد نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصلت أسعار حديد مصر ستيل إلى نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار حديد الجارحي

- سعر طن حديد الجارحي اليوم في مصر وصل إلى 38 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغت أسعار حديد المصريين اليوم 41 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.