«تعليم شمال سيناء»: تلقينا 70 تظلما على نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 مواد

أعلنت اللجنة المختصة بتلقي التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء، أن عدد التظلمات التي وصلت إلى اللجنة حتى الآن، قُدرت بنحو 70 تظلمًا في 6 مواد دراسية.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضافت لجنة التظلمات في بيان، أنّ غالبية التظلمات جاءت في اللغتين العربية والإنجليزية، فيما تم استلام عدد من التظلمات في الرياضيات والعلوم وبعض المواد الدراسية الأخرى.

بدورها أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن عملية تلقي التظلمات مستمرة بحي الزهور بوسط العريش حتى يوم 16 يونيو، مشيرة إلى أنّ باب التظلمات مفتوحًا منذ 2 يونيو الحالي، وتم تلقي ما يقرب من 12 تظلما به.

إضافة الزيادات للمجموع فورا

من جهته، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ«الوطن»، أنّ تقرير اللجنة سيُضاف على المجموع فورًا حال اكتشاف أخطاء في عملية التصحيح، موضحًا أنّ عملية التصحيح سوف تكون بشكل شفاف، في وجود الطالب وولي الأمر، ورسوم التظلم في المادة الواحدة 35 جنيهًا.