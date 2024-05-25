مرادف أواصر وجمع الفطرة.. أسئلة بامتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

أدى طلاب الدبلومات الفنية لجميع التخصصات زراعي وصناعي وفندقي وتجاري في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء في امتحان اللغة العربية أسئلة حيرت طلاب الدبلومات الفنية، من بينها مرادف كلمة «أواصر» وكان من بين الاختيارات «سياسات - روابط - مناسبات - قدرات» من موضوع والمواطنة والانتماء.. كيف ترسخهما ؟» المواطنة والانتماء كلمتان كبيرتان، تلتصقان بالطفل منذ مولده، لأنه بالفعل ولد مواطنا، والوطن ليس قطعة أرض يقيم عليها الإنسان ولكنه تاريخ، وأواصر اجتماعية ومعنوية، ومادية لشد الانسان إلى مكان ما فتحته، وإن حب الوطن والانتماء إليه ليس فقط من الإيمان بل من الفطرة السليمة.

كما وجه واضع الامتحان سؤالا حول جمع كلمة «الفطرة» وكان من بين الاختيارات «الفطورات - الفطائر - الفطر - الفواطر».