محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سابقا ديفيد بن جوريون، بدأ في عام 1923 يحول المستعمرات إلى كيانات دفاعية، خصوصًا أن أعداد اليهود قد زادت وقتها.

بدأ اليهود في مزاحمة العرب في أرضهم

وأضاف «الغباري»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «بدأ اليهود في مزاحمة العرب في أرضهم، وبدأ الإنجليز يبحثون عن حل وسط للشعبين، وطالما هناك حل وسط فهو يمكن الضيف، إلى أن قامت حرب 48، وتم إصدار قرار بإقامة دولة يهودية على الساحل».

العقيدة الإسرائيلية

وتابع: «العقيدة الإسرائيلية تقول إن سيدنا إبراهيم عندما خرج من مصر وكان في بئر سبع، الرب قال له الأرض لك ولنسلك من بعدك شرط اعبدوني، من نهر مصر إلى النهر الكبير وكان وادي العريش، إذًا العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات».