فوز الدكتورة هبة علي بجائزة الدولة التشجيعية 2024 عن بحث حول علوم الإدارة

فازت الدكتورة هبة عباس علي الأستاذ المساعد بقسم التمويل بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 وذلك عن بحثها المنشور في فئة علوم الإدارة بعنوان «سياسة توزيع أرباح الشركات خلال فترة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) من دول مجموعة الـ 12» Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries”.

جوائز الدولة 2024

تتمتع هبة عباس علي بخبرة أكاديمية متميزة تمتد لأكثر من 10 سنوات، فقد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاستثمار والتمويل من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، ونشرت العديد من الأوراق البحثية في المجلات المحكمة دولياً وعالمياً منها المجلة الدولية للتمويل والاقتصاد، مجلة المراجعة الإدارية، مجلة التمويل السلوكي، المراجعة الدولية للاقتصاد والمالية، وترتكز اهتماماتها البحثية على مجالات التمويل السلوكي – التنمية المستدامة - المسئولية الاجتماعية للشركات – سياسات الشركات وأثرها على سعر الأسهم – تسعير الأصول المالية.

وتضاف هذه الجائزة التي فازت بها ضمن نظيرتها التي حصلت عليها من قبل، فقد حصدت العديد من الجوائز الدولية وشهادات تقدير نظير أبحاثها المنشورة مع مؤسسة إميرالد للنشر ومؤسسة وايلي للنشر- إلى جانب مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل على مدار السنوات السابقة.

وفى السياق نفسه، فقد حظيت بتكريم من جانب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا عام 2023 تقديرًا لدورها الهام في نجاح مبادرة FinYology التي اطلقها البنك المركزي عام 2020 وجهودها في نشر الوعي وتنمية الابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية بين الشباب المشاركين في المبادرة التي تدرب فيها ما يقرب من 7 آلاف طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

كما جرى تكريمها عام 2018 بمنتدي مصر الاقتصادي الذي منحها جائزة التميز والإبداع في مجال الاقتصاد والأعمال لدورها في تنمية الوعي المالي بين طلاب الجامعة، إذ تُخصص تلك الجائزة لتكريم الشخصيات المؤثرة في عالم الاقتصاد المالي وسوق المال والبنوك والشركات الكبرى المتخصصة في مجال المال والاعمال.