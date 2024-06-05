محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع دسوق

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، بمدينة دسوق، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضاري لمدينة دسوق.

المحافظ يتفقد شوارع وميادين دسوق

وتفقد المحافظ، عددًا من شوارع وميادين مدينة دسوق، تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، مكلفًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وحرص محافظ كفر الشيخ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم خلال جولته بدسوق، وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على اهتمام المحافظ بمتابعة جهود التنمية، وتقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين

وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين بمركز ومدينة دسوق، وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.