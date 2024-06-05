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هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. يضاعف الثواب فيها

كتب:

إسراء سليمان
02:46 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الكعبة الشريفة

الكعبة الشريفة

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة  عمل مستحب ومحبب في الإسلام، ويعتبر من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، والسؤال الذي يتبادر لذهن كل مسلم، هل صام النبي العشر من ذي الحجة؟، وبالأخص بعد سماع الحديث الشريف المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» (رواه البخاري).

هل صام النبي العشر من ذي الحجة؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال هل صام النبي العشر من ذي الحجة؟، أن صيام هذه الأيام يضاعف الأجر والثواب، ويعتبر فرصة لتعزيز الروحانية والتقوى، ويوم عرفة، التاسع من ذي الحجة، هو الأبرز بينها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم).، وبصيام هذه الأيام، يتهيأ المسلم روحياً لاستقبال عيد الأضحى، ويعزز من علاقته بالله من خلال زيادة العبادات والطاعات، كما يُعتبر الصيام وسيلة لمضاعفة الحسنات ومحو السيئات، مما يعزز من مكانة هذه الأيام في قلب كل مسلم.

صيام النبي العشر من ذي الحجة

وقالت أمانة الفتوى الإلكترونية بدار الافتاء المصرية، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول إثنين من الشهر والخميس».

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه. وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط"، فقد قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (8/ 71-72): [قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة.

ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس» ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسَين»] اهـ.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.