ليست المرة الأولى.. زيارة الشيف بوراك إلى مصر (فيديو)

شهرة كبيرة يحظى بها الشيف العالمي بوراك، والذي يحرص دومًا على مشاركة تفاصيل رحلاته مع جمهوره ومتابعيه، كان آخرها ما نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام لفيديو له من أمام الأهرامات، ويفعل ذلك دومًا بهدف الترويج للأماكن السياحية.

زيارة الشيف بوراك إلى مصر

ارتدى قميصا أبيض وبنطلون أسود اللون، ولم تفارق البسمة وجهه، وهو يلتقط إحدى الصور التذكارية من أمام الأهرامات، في أثناء زيارته إلى مصر، فلم تكن تلك الزيارة الأولى، فقد سبق وجاء إليها وقت سابق، ليوثقها هذه المرة بمقطع فيديو وهو يتحرك ذهابًا وإيابًا في تلك المنطقة السياحية، في محاولة منه للترويج لها وتعريف الناس بها.

جاء الفيديو مصاحبًا لمقطع صوتي للشيف عبير الصغير، والتي تحدثت فيه بلهجتها المعروفة لتقول جملتها الأشهر على الإطلاق «come to egypt»، صاحبه تعليق للشيف بوراك في صورة سؤال لجمهوره ومتابعيه «أين تعتقدون أنا الآن».

كما شارك أيضًا بعض اللقطات التي تظهر الأماكن الأثرية من الأعلى، والتي تشير إلى أنه بالأجدر استخدم الطيران في أثناء رحلته لزيارة مصر.

ليست المرة الأولى

لم تكن تلك الزيارة الأولى للشيف بوراك في مصر، وجاء إلى هنا في وقت سابق، حينما نشر صورة له معلقًا عليها قائلًا: «أنا بحب مصر» والتي بدت وكأنها أولى رحلاته إلى مصر، ليعيد تكرار ذلك الأمر مجددًا.

خلاف الشيف بوراك مع والده

نشب خلاف بين الشيف بوراك ووالده الفترة الماضية، وبدأ الخلاف حينما خرج الشيف العالمي بوراك، في فيديو يشير فيه إلى رفعه دعوى قضائية على الأخير، وذلك بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه.