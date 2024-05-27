سر الهجوم على الشيف بوراك بعد حضوره مهرجان كان السينمائي.. ماذا قال متابعوه؟

حالة من الجدل أثارها حضور الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 الذي أُقيم بفرنسا خلال الأيام القليلة الماضية؛ إذ لاقت صوره على السجادة الحمراء انتقادات واسعة من كثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.. فما سر هذه الانتقادات؟

مشاركة الشيف بوراك التركي في مهرجان كان السينمائي

كان الشيف بوراك التركي قد تلقى دعوة خلال الأيام السابقة للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وبالفعل لبى الدعوة وسافر إلى فرنسا للمشاركة في المهرجان السينمائي الشهير، ونشر صوره في أثناء مروره على السجادة الحمراء، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ليتفاجأ بموجة من السخرية تصدر عن كثيرين من متابعيه، يتساءلون في استنكار عن «علاقة الكباب بالفن السابع»، لافتين إلى أن مجال عمله لا يتوافق مع طبيعة المهرجان.

وارتفعت حدة السخرية من المتابعين الذين وجهوا أسئلة كثيرة للشيف بوراك عن سبب وجوده في المهرجان، ليقرر الأخير الرد على كل هذه الانتقادات، موضحًا أنه تلقى دعوة رسمية لحضور العرض الخاص لفيلم «All We Imagine as Light» مع العديد من الشخصيات الشهيرة، وأنه سافر على نفقته الخاصة.

رد الشيف بوراك على موجة السخرية

وكتب «بوراك» عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك، لدي حساب على إنستجرام يضم أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص.. لقد وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم، وقد حصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقًا، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيرًا».

وأضاف «بوراك»: «لا توجد رعاية من أي شركة، لقد قبلت الدعوة، وجئت على حسابي، عمري 28 عامًا، وأحاول أن أفعل شيئًا بمفردي، لقد جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصًا يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان».

جائزة «أفضل رجل أعمال مؤثر»

كما أشار الشيف التركي الشهير إلى حصوله على جائزة «أفضل رجل أعمال مؤثر» من عارضة الأزياء والممثلة المشهورة فيكتوريا سيلفستيدت؛ تقديرًا لإنجازاته وتأثيره الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يمتلك 54 مليون متابع على صفحته في «إنستجرام».

وعلى الرغم من هذه الانتقادات الواسعة، فقد حظي «بوراك» بدعم من بعض المتابعين الذين أشادوا بإنجازاته معتبرين مشاركته في المهرجان خطوة مميزة في مسيرته.