عالم أزهري يوضح أفضل الأدعية عند الكعبة للحاج: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة

أجاب الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول: «أهم الأدعية عند رؤية الكعبة المشرفة أثناء أداء فريضة الحج؟».

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «أول لما تشوفى الكعبة لكٍ دعوة مستجابة، فاطلبي ثلاث دعوات، اللهم ارض عني، اللهم اجعلنى مستجاب الدعوة، اللهم ارزقنى حسن الخاتمة».

وأضاف: «بدعاء طلب الرضا فكل الأمال ستتحقق، وكمان لما تكون مستجاب الدعاء هيكون كل دعوة تدعو بها تستجاب، وكمان حسن الخاتمة».

وتابع العالم الأزهري: «لازم أول ما أشوف الكعبة أقف واقول: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا».