فوائد وأضرار رجيم المياه.. يعالج الضغط وقد يصيبك بالجفاف

فقدان الوزن من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، ويبحث كل شخص عن نظام غذائي، يجعله يصل إلى الوزن المثالي، ومن ضمن أنظمة التخسيس، التي يلجأ لها البعض مؤخراً هو رجيم المياه، هل هناك أي ضرر على الصحة، عند اتباع هذا النظام؟

رجيم المياه

رجيم المياه هو عبارة عن الصيام لفترات معينة، ولا يسمح بالطعام أو شرب أي من المشروبات، طوال فترة الصيام بغير المياه، وبحسب ما أكدته أخصائية التغذية نيفين عبد التواب لـ«الوطن»، أن هذا النظام ربما يكون اختيارا جيدا، لفقدان الوزن بطريقة سريعة، لكن في نفس الوقت قد يتسب في بعض الأضرار.

- انخفاض ضغط الدم، الذي يؤدي إلى عدم التركيز والدوخة، وربما فقدان الوعي إذا تفاقم الأمر.

- نقص بعض الفيتامينات في الجسم، التي يحصل عليها من الطعام.

- زيادة احتمالات الإصابة بالجفاف، وهو الأمر الذي ربما يندهش منه البعض، فالطعام يمد الجسم بكميات معينة من المياه، وربما يغفل البعض عن تعويض هذه النسبة، عند اتباعه رجيم المياه.

فوائد رجيم المياه

هناك الكثير من الأبحاث والدراسات، التي أجريت حول هذا الأمر.

خفض نسبة الأنسولين في الجسم

كشفت إحدى الدراسات أن اتباع نظام رجيم المياه، لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر، أدى إلى انخفاض نسبة الأنسولين في الجسم، بنسبة 30%.

انخفاض ضغط الدم الانقباضي

هو ضغط الدم على الشرايين، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 48 شخص، اتباع الأشخاص الذي يعانون من السمنة، لنظام رجيم المياه لمدة 17 يوم، أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي، وذلك بحسب ما ذكر في موقع «healthline».

- الوقاية من بعض الأمراض

كشفت الدراسات التي ذكرها موقع«healthline»، مساهمة رجيم المياه في انخفاض نسبة الدهون الثلاثية، والتي تشطل خطر على صحة القلب، كما تبين أن هذا النظام يقضي على الخلايا التي تساعد على نمة الخلايا السرطانية في الجسم.