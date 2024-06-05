لو محتارة تعملي أكلة جديدة وسريعة.. إليك طريقة عمل سمبوسك «الجبنة والتمر»

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة» للإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «dmc»، الشيف إنجي غزلان، بإحدى فقراته، والتي حرصت على تقديم وصفات للطهي متنوعة، أبرزها طريقة تحضير السمبوسك بالجبنة والتمر، كأحد أصناف الحلوى السريعة التي يمكن تحضيرها وتقديمها للضيوف أو تجهيزها للخروجات.

أكدت «غزلان»، أنَّ حلوى السمبوسك بالجبن والتمر تتميَّز بطعمها المألوف، لكنها أيضاً أحد ابتكارات المطبخ الحديث ووصفات الأكلات الجديدة والمختلفة.

المقادير والمكونات

«تمر منزوع النواة ومقطع لأجزاء، وسمبوسك، وجبن كريمي ملح خفيف، وسكر وقرفة بودر، وحليب مكثف محلي، وقشطة – حسب الرغبة».

طريقة التحضير

يتم تقطيع عجينة السمبوسك الجاهزة إلى شرائح ومثلثات باستخدام السكين، أي بالورب، ثم يتم لفها على الحشو المستخدم جبن وتمر، مع التأكد من غلق نهاياتها، وبعد قليها في الزيت توضع في صوص الحليب ويرش عليها قرفة وسكر.

طريقة تحضير الصوص

خفق الجبن الكريمي مع اللبن، وإضافتها لقالب مخلوط به السكر والقرفة، فيما أشارت الإعلامية نهى عبد العزيز إلى الفوائد الغذائية المتعددة لفاكهة التمر.