طريقة عمل حلوى السمبوسك في رمضان.. «الحشو كنافة ومكسرات»

السمبوسة أو السمبوسك من الأطباق الشهيرة في المطبخ الشرقي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمائدة شهر رمضان، وعادًة ما يفضلها البعض باللحم المفروم والبعض الآخر بالجبن، ولكن من الطرق المبتكرة في تقديم السمبوسك، هي صنعها بطريقة الحلويات، وقدمها الكثير من الشيفات محشية بالكنافة مع المكسرات، وفي هذا الصدد نوضح طريقة إعداد حلوى السمبوسة، وفقًا لوصفة الشيف هاجر محمد، في المنزل بكل سهولة، بالإضافة إلى النكهة اللذيذة.

مكونات السمبوسة بالكنافة

عبوة من شرائح السمبوسك.

عدد 2 معلقة كبيرة من السمن.

ربع كيلو من الكنافة.

معلقة كبيرة من الدقيق.

سوداني.

لوز.

زبيب.

جوز هند.

2 معلقة كبيرة من السكر البودر.

زيت للقلي.

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير حلوى السمبوسك

تجمد الكنافة مسبقًا حتى يسهل تكسيرها، أو تفرم في الكبة طازجة لكي نحصل على قطع صغيرة منها، ومن ثم يرفع السمن على النار إلى أن يصل لدرجة حرارة متوسطة، وبعد ذلك نضعها على الكنافة، ويستمر التقليب حتى الوصول للون الذهبي، ويضاف السكر البودر والمكسرات المرغوب فيها بعد جرشها «تفتيتها إلى قطع صغيرة»، ويفضل أن تكون خليط من السوداني واللوز والبندق، مع جوز الهند والزبيب، ولكن يمكن إضافة أي نوع من المكسرات حسب الرغبة.

وأثناء إعداد حشو السمبوسك، يحضرالشربات حتى يبرد لحين تجهيز السمبوسة وحشوها، على أن يوضع كوبين من السكر مع كوب من الماء، ويرفع على نار هادئة، لحين الوصول إلى القوام الثقيل.

تحشى السمبوسة بخليط الكنافة على شكل المثلث المعتاد وتغلق الأطراف بخليط من الدقيق والماء؛ لكي تصبح ثابتة عند تسويتها، وكذلك يمكن أن تحشى على شكل أصابع «رول»، وللطريقتين طريقة نضج مختلفة؛ إذ مع الشكل المثلث التقليدي تقلى في الزيت ومن ثم تسقى بالشربات البارد، أما عند لفها بطريقة الأصابع، يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مع تقليبها من حين للآخر حتى تكتسب اللون الذهبي من كل الجهات، ومن ثم تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن.