«وصفة في 10 دقايق».. طريقة عمل الـ«بان كيك» أشهر حلويات الصيف

بين الحين والآخر، ترغب ربات البيوت في تنويع أصناف الحلوى لأطفالهن وإعدادها في المنزل ضمانًا لجودتها ونظافتها، ومن الحلويات السريعة والسهلة التي يقبل عليها الأطفال والكبار الـ«بان كيك»، ويمكن تناولها بالصوصات المختلفة مثل الفراولة أو التوت أو الشوكولاتة، وفيما يلي، طريقة عمل الـ«بان كيك» في 10 دقائق بمقادير بسيطة.

مقادير تحضير حلوى الـ«بان كيك»

الشيف أميرة فريدة نشرت عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة عمل الـ«بان كيك» أشهر حلويات الصيف في غضون 10 دقائق بمكونات بسيطة وجميعها في المنزل كما يلي:

- بيضة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشه ملح.

- 3 ملاعق سكر.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- نصف كوب حليب.

- كوب دقيق.

- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

خطوات عمل الـ«بان كيك»

في وعاء فارغ، يُخلط البيض والفانيليا والسكر جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا ويُعطي لونًا يميل إلى الأبيض، ثم يُضاف الزيت ويجري التقليب جيدًا مرة أخرى، ومن ثمّ يضاف الحليب مع التقليب المستمر، وأخيرًا إضافة الدقيق ويفضل نفس معيار الحليب والبيكنج بودر، وتُخلط المكونات جيدا حتى الحصول على القوام المطلوب.

- وعن طريق زجاجة مناسبة «تشبه زجاجة الكاتشب» نضع الخليط بها، ثم نضع طاسة على النار وبها كمية صغيرة للغاية من الزيت على النار حتى تسخن جيدًا، وبعدها نضع الخليط على شكل دوائر صغيرة ويُترك حتى النضج والحصول على اللون الذهبي.

- بعد الانتهاء من تسوية الـ«بان كيك» ووضعه في طبق للتقديم يُزين حسب الرغبة، سواء بالشوكولاتة أو العسل، ويمكن وضع الفاكهة المختلفة.