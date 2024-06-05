استقبل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وفد اللجنة القادمة من الإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف، لفحص عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية، بداخل ديوان عام المنطقة الأزهرية، اليوم الأربعاء، بحضور وسام فاروق صبره، منسق السلامة والصحة المهنية بالمنطقة.

فحص عوامل الأمن والسلامة بديوان منطقة كفر الشيخ الأزهرية

وحرص رئيس المنطقة على استقبال الوفد الزائر بكل حفاوة، موجهًا بتسهيل أداء مهمته، نظرًا لأهمية إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، والتي تعتبر من الأساسيات الواجب توفرها في كل بيئة عمل، مشيرًا إلى أنّه من حق الموظف أنّ يعمل في بيئة عمل آمنة لا يوجد بها أي مخاطر تهدد صحته أو حياته، حتى يكون قادر على العمل والإنجاز بأفضل شكل ممكن.

وناقش الحضور مع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية حول أهمية إجراءات السلامة وآلية تطبيقها والقواعد المنوطة بها، ومفهوم أخلاقيات المهنة ومصادرها، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وضرورة وجود إجراءات وخطط للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والعاملين وكذلك الوافدين على ديوان المنطقة بشكل يومي، ووضعهم في مقدمة الأولويات.

وضمت اللجنة كلًّ من المهندس أحمد هريدي، والمهندس أحمد علي، بالإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع عن قرب على عوامل الأمن والسلامة المهنية بداخل ديوان عام المنطقة، وقياس مدى مطابقتها للشروط والسلامة والصحة المهنية.