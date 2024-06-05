تفاصيل اجتماع خبراء اليونسكو في الإسكندرية للحد من مخاطر تسونامي البحر المتوسط

استضاف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في مدينة الإسكندرية، اجتماع خبراء اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامي لمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

وأشار الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى باليونسكو ورئيس مركز المخاطر البحرية، إلى أن الاجتماع راجع برامج الحد من مخاطر التسونامى لدول البحر المتوسط وعرض الأنشطة التي قامت بها الدول لتحقيق الاستعداد والجاهزية لأي مخاطر محتملة بمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

مشاركة 8 دول في الاجتماع

وشارك في الاجتماع ثمانى دول، هي قبرص، واليونان، وتركيا، وإيطاليا، وفرنسا، ومالطا، والمغرب، وإسبانيا، بجانب منسقي اللجنة الحكومية للحد من مخاطر التسونامى باليونيسكو.

وأضاف «حمودة»، في بيان اليوم، أن اختيار مدينة الإسكندرية لعقد الاجتماع الدولي جاء في إطار احتفال اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بتحقيق الإسكندرية للمعايير الدولية للجاهزية للحد من مخاطر التسونامي.

برنامج الحد من مخاطر التسونامي

وقال «حمودة»، إن نجاح البرنامج الدولي الذي قام به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من إنجازات في مجال التوعية من مخاطر موجات التسونامي ودعم محافظة الإسكندرية لهذا البرنامج الهام الخاص بتوعية المواطنين لطرق الإخلاء في حال تعرض المحافظة إلى موجات تسونامي، نتيجة حدوث زلازل في البحر المتوسط.

وأوضح أنه نتيجة لهذا المجهود الضخم والذي تم خلال العامين السابقين فإن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو «برنامج الحد من مخاطر التسونامى» قدمت شهادات الاستحقاق لمدينة الإسكندرية وللقائمين على البرنامج الذي أشرف برئاسته.

يذكر أن مدينة الإسكندرية تعرضت للغرق نتيجة موجات التسونامى مرتين، وذلك في عام 365م و1303م.