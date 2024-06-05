رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هنية: شعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

كتب:

عمرو هلال
06:43 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف عدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: «عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن المدينة هي محور الصراع».

اقرأ المزيد:

إسماعيل هنية: أبطالنا يمرغون أنف المحتل في التراب.. وطوفان الأقصى مقدمة التحرير

إسماعيل هنية: الاحتلال لن يسترد المحتجزين إلا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

بعد استشهاد أبنائه وبعض أحفاده في قصف إسرائيلي.. ماذا قال إسماعيل هنية؟

الرئيس الفلسطيني يعزي إسماعيل هنية بعد استشهاد أولاده
بقلم عمرو هلال