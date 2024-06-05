هنية: شعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف عدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: «عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن المدينة هي محور الصراع».