«حماة الوطن»: جيش مصر العظيم قادر على ردع من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي العربي

عقدت أمانة الفيوم بحزب حماة الوطن، ندوة تحت عنوان «دور مصر في دعم القضية الفلسطينية»، إيمانا بالدور الوطني الذي يقوم به الحزب -جنبا إلى جنب- بجوار الدولة المصرية، وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين ضد المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل، بحضور كوكبة من قيادات الحزب، إذ أكدوا أن مصر وجيشها، كانوا وما زالوا في خدمة كل القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصر الأولى.

القضية الفلسطينية

استهل الحسيني مصطفى أمين حزب حماة الوطن الفيوم، كلمته، بأن الأمانه تعقد هذه الندوة، في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، لإظهار تضامن الشعب المصري للقضية الفلسطينية، من خلال حزب حماة الوطن وأماناته المنتشرة في كل ربوع الوطن، مشيدا بالمساعدات الإنسانية التي قدمها الحزب لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد أن أهالي محافظة الفيوم على قلب رجل واحد، للوقوف -جنبا إلى جنب- فيما تتخذه القيادة السياسية من قرارات تجاه القضية الفلسطينية.

فيما أكد اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، أن كل الجولات التي خاضتها مصر عبر تاريخها، كانت لمصلحة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصر الأولى وتولي لها كل الاهتمام، موضحا أن مصر حريصة على تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وأكثر من 85% من قيمة هذه المساعدات تقدمها مصر، بالإضافة إلى الإنزال الجوي.

وأشار «العوضي»، إلى أن مصر تسعى جاهدة لوضع حل سياسي لهذه القضية، ومنع التهجير القسري، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

فيما أرسل اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، عدة رسائل خلال كلمته في ندوة دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جموع أعضاء الحزب من أسوان إلى مطروح، يقفون خلف قيادتهم لدعم القضية الفلسطينية، وأن مصر من خلال جيشها العظيم، قادرة على حماية حدودها -برا وبحرا- وجوا، ولم ولن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مصر الأولى.

الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى سعي مصر مع أشقائها العرب، على وقف ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر وحشية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فضلا عن حرصها على دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الصامد.

وقال إن حزب حماة الوطن، يدعو كل الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحق تقرير مصيرها وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، محييا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقال الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحزب حماة الوطن قام بعدة مسارات لدعم القضية الفلسطينية، عبر القوافل الإغاثية، ولم يكتفي بذلك، بل امتد بإقامة العديد من الندوات والمؤتمرات المناصرة لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا «حان الوقت أن تنتهي هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل، من حرب الإبادة الجماعية».

الشعب الفلسطيني

فيما أشاد الشيخ أحمد تركي، بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بتدريس مادة عن فلسطين في مقررات الفصول الابتدائية والإعدادية، لتعريف الشباب المصري بأهمية هذه القضية للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر الدولة، داعمة للقضية الفلسطينية، وخاضت من أجلها حملات دبلوماسية وسياسية، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر «تركي» المواطنين، من الذين يحاولون الوقيعة بين مصر وأشقائها، متجاهلون الدور الوطني الذي تقوم به القيادة السياسية تجاه لم الشمل العربي، وإعلاء المصالح الوطنية للدول العربية، مطالبا جموع المصريين، بإعلان ولائهم ودعمهم للرئيس السيسي، فهو الطريق الشريف والضمانة الحقيقية للحفاظ على الدولة الفلسطينية والأمن القومي المصري.

وأشاد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، بالدور المصري على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، وهو دور مساند وداعم للقضية والشعب الفلسطينى بشكل كبير، واستطاعت أن تسخر كل جهودها وإمكاناتها ومؤسساتها، سواء على المستوى الرسمي أو مؤسسات المجتمع المدني والمستوى الشعبي، لمصلحة القضية الفلسطينية، للعمل لإنقاذ الشعب الفلسطيني، من خلال إطلاق مسار سياسي تستطيع من خلاله إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، ودائما ننظر إليها على أنها صاحبة اليد النظيفة والبيضاء، لما تمثله من ثقة ودور على الصعيد الإنساني، مشيرا إلى أن العلم المصري تجده في كل بيت بفلسطين، وأن ألاهالي لن ينسوا مبادرة إعمار غزة التي دعا لها الرئيس السيسي، وإقامة 3 مدن مصرية على الأراضي الفلسطينية.

وقال اللواء دكتور أسامة الجمال زميل كلية الدفاع الوطني، إن مصر تمتلك خصوصية كبيرة وأهمية عظيمة، لذلك ذكرت في القرآن الكريم خمس مرات، وكلها مرتبطة بفكرة أن مصر بلد آمن بإذن الله.

وأكد «الجمال»، أهمية الوعي والإدراك في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن، نظرا للظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا من كل جانب.