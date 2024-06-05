برلماني: الدولة المصرية تدفع ثمن وقوفها المشرف مع القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قدم استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تكليفه بتشكيل أخرى جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، إلى أن الدولة المصرية لديها تحديات منذ أكثر من 13 عاما، ونحمد الله على صمودنا ووقوفنا حتى الآن بشكل متواصل.

وأضاف: «لا أحد ينكر سلبيات الحكومة السابقة، ولكن علينا ان نقول الحقيقة وليس قول ما يعجب الناس، فنحن ندفع ثمن موقفنا المشرف مع القضية الفلسطينية».

وفي الختام قدم النائب عمرو درويش الشكر للحكومة السابقة، مؤكدا أنه رغم الانتقاد فهي حكومة وطنية.