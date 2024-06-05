متى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة؟ «الإفتاء» تجيب

تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة مع الرؤية الشرعية للهلال أو الحسابات الفلكية، ليعرف كل مسلم متى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة، إذ تعتبر من أفضل الأيام التي يجب على الجميع اغتنامها، فهي الأيام التي أقسم الله بها إليكم متى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة؟.

متى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة؟

وأوضحت دار الإفتاء، أنه غدا الخميس 6 يونيو 2024م 29 ذي القعدة 1445هـ يُعلن موعد بداية شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك، ومتى تبدأ الليالي العشر من ذي الحجة بعد صلاة المغرب، وتتميز هذه الليالي بكونها تشمل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة في الإسلام تمتاز بفضلها ومكانتها العالية، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر»، (سورة الفجر: 1-2)، وأوضح العلماء أن هذه الليالي العشر هي الأيام الأولى من ذي الحجة.

مناسك الليالي العشر من ذي الحجة

تتضمن مناسك الليالي العشر من ذي الحجة أعمال الحج التي يؤديها المسلمون من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي يُعد من أفضل الأيام عند الله، ويتبعه عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر، في هذه الليالي، يُستحب الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة مثل الصيام، والذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصدقة، حيث يُضاعف الله فيها الأجر والثواب، وتتجلى في هذه الأيام معاني الروحانية والتقرب إلى الله، مما يجعلها فرصة ثمينة للمسلمين لزيادة حسناتهم ومحو سيئاتهم والتقرب إلى الله تعالى بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة.